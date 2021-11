Vawiinah Tuirial bial bye-election-a vote tla te chhiar dawn

Tuirial Assembly bial Bye Election-a vote tla te chu tukin dar 8 aṭangin chhiar ṭan a ni dawn a, Vote hi Government Kolasib College ah chhiar a ni dawn a, dawhkan 7 awmin Vote tla te hi Round 4 a chhiar a ni ang a, result hi vawiinah vek puan hman tum a ni.



Tuirial bialtu MLA ni lai a thih avanga Tuirial bial inthlan ţhatnaah hian political party 4 candidate-te dinhmun chu vawiinah a hriat theih beisei a ni a, result puan hunah inthlana hnehna lawm nan kawngzawh khap a nih thu nimin khan Mizoram CEO chuan thuchhuah a siam a ni.



CEO thuchhuah in a tarlan danin Vote chhiar zawha inthlana chak lawm nan kawngzawh phal a nih loh bakah Candidate thlan tlinin R.O. hnen aṭanga Certificate la tura amah emaw a aiawh tupawh a kalin, mi pahnih aia tamin an zui phal a ni lo.