Garbine Muguruza chuan Anett Kontaveit chu straight set-a hnehin a vawi khatna atan WTA Finals title a la ta.

Guadalajara, Mexico-a final khelhah hian Sixth seed Muguruza hian 6-3 7-5 in hnehna a chang a, Spain player zinga WTA Finals-a champion hmasa ber a ni ta a ni.

Estonia nula Kontaveit lakah hian Grand Slam-a vawi hnih champion tawh, world number one nihnate pawh lo chelh tawh Muguruza hi a chungnung hle a, kum 28 mi niin Thawhṭannia WTA rankings tihchhuah thar turah world number 3-ah a kaisang dawn a ni.

Muguruza hian WTA singles title 10 a lakna chiah a la ni a, group stage-ah khan match 12 chak zawn tawh Kontaveit hi a hneh tawh, final-ah pawh straight set-in a hneh leh a ni.

WTA Finals-a a chak avang hian Muguruza chuan season tawpah world number 3 niin hun a khar dawn a, season tharah world number 3 niin bul a ṭan ang. Tournament a khelhah pawh seed sang niin tournament tir lamah player ṭha a tum dawn lo tihna a ni.

A chak hnuah lawmthu sawiin Muguruza chuan, “He ka hnehna hi ka kal zelna turah a pawimawh hle a, he trophy ka chawi thei hi ka lawm a ni,” a ti