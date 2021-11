Zawlpui zaua khawl hmanga buh seng runpui buatsaih Minister-in hmanpui

Nimin khan Serchhip Zawlpui zauvah khawl hmanga buh seng runpui (Improving Agriculture by Farm Mechanization), 2021 buatsaih a ni a, C.Lalrinsanga, Minister, Agriculture, etc., chuan he hun hi khuallian niin a hmanpui a, Lalduhoma, bialtu MLA chu khualzahawm a ni.

Chawhma lamah Mat phai Zawlpui zauva buhte chu khawl hmanga seng a nih hnuah chawhnu lamah leilet zawlah buh seng lawmna hun buatsaih zui a ni a, he huna khuallian C.Lalrinsanga chuan, Zawlpui zauva bul ṭantute thawhrimna leh tumruhna a fak thu a sawi a, loneituten hlâwk taka an lote an enkawl theih nan nasa zawka khawl hman (farm mechanisation) chu sawrkarin a ngai pawi-mawh hle a, Sub Mission on Agriculture Mechanisation (SMAM) hmalakna pawh a lian chho zel tih a sawi a, Custom Hiring Centre hmanga Tractor semte pawh a dawngtuten ṭangkai taka an hman an beisei thu leh an en zui reng tih a sawi a, khawl ṭha tak tak sawr-karin loneitute hnena a pek ṭhin chhan chu tam zawk leh hlâwk zawka tharchhuah kan neih zel nan a ni tih hrereng turin a chah a ni.

Fur tui lianin leilet a tih-chhiat ṭhinte pawh zirchiana, a invênna lam pawh ngaihtuah chho zel tum a nih thu a sawi a, inkalpawhna pawh ûmzui zel a nih dawn thu te, Chawmkai leh Thinglubul zau inkar kawng pawh FOCUS hmalaknain kawng (rigid pavement) siam tum mek a ni a, hmun dangte pawh lung phah tura ruahmanna siam mek a ni thu a sawi a, leilet bial chhung siamrem hnate leh Zawlpui leh a chhehvel zau hrang hranga Electric êng pêk darh zau hnate pawh bialtu MLA-te nena inbe chunga thawh zel tum a nih thu a sawi bawk.

Ni zung chakna hmanga tui pump khawl unit 200 zet tunah hian pek chhuah ṭan mek a ni a, unit sang tel neih belh tumin tunah hian hmalakna neih leh mek a nih thu leh, Zawlpui leh a chhehvel zaute tan FOCUS aṭangin lo lu lama tui dahkhawlna (Over head Tank) 11 siam tum a nih thu a sawi a, Mat tui pump chhoh a, thlai châwm nan gravity-a sem darh leh tum a nih thu te, Mat phai hmun 32-ah tui verh chhuah tumin hma lak mek a nih thute a sawi a, loneitu mi taimate chu an vannei tial tial dawn a ni, a ti a, loneituten kan ram mamawh zat tal kan tharchhuah theih nan a huhova thlai chin (collective farming) ruahmanna te pawh kan siam chho mek a, a taka kan kalpui thuai pawh beisei a ni, a ti a ni.

Khualzahawm bialtu MLA Lalduhoma pawhin thusawiin, Zawlpui leh a chhehvel zau hrang hranga loneitute tana sawrkar hma-laknaah lawmthu sawiin, Mat phai thlai hmun leh leilet neitute tana tuna tui lakna tam zawk ang ringawt hi chu an khamkhawp loin, changthlung leh kumhlun thei zawk tura Mat lui khuah theih a pawimawh thu a sawi a, tun hnaia tuilian avanga buh leh thlai chin chhiate a hmuna a enfiah vek tawh thu sawiin, Mat lui lian ngawr ngawrina a tihchhiat a nih loh thu leh, Mat fintu luite zawk, Tuichar lui lianina a tihchhiat a nih zawk thu leh, hetiang lui te zawk luanna mumal lo lutukte chu mumal zawka a luan theihna turin department lam pawhin lo hriaa hma la se a duh thu a sawi bawk.

Buhseng lawmna inkhawm, James Lalsiam-liana, Addl. Director, Agriculture Deptt. kaihhruaiah hian Serchhip district bawrhsap Kumar Abhishek, IAS pawhin thu a sawi a, Upa Vanlalzapa’n hunserh hmangin, Thanhnuna, Zawlpui FMC chuan report a pe a ni.

Mat phai zau hrang hranga buh chinna hmun zau zawng hi 270 Ha. vel a ni mek a, buh hi a tlangpuiin phur 10000 vel thar anga chhut a ni.

Agriculture Minister hi TC Pachhunga, Ex-MLA, Vice Chairman, Sports, Youth Affairs & Tourism Development Board te, Rochhunga, Ex- MLA, Vice Chairman, Land Revenue & Survey Board leh official pawimawhten an ṭawiawm a, inkhawm hi Tlangtimawia Zote, DAO, Serchhip chuan lawmthu sawiin a khar a ni.