Aizawl khawpuia Iron rod zawrhna dawr 61 atangin rod qtls. 5290 man tawh

Sub-Committee on Quality Control of Cement & Iron Rod chuan a thawh hnihna atana Aizawl khawpui chhunga Iron Rod Dealer-te dawr an endiknaah iron rod quital 5290 an man tawh.

Ni 2 & 9 December, 2021 khan Sub-Committtee on Quality Control of Cement & Iron Rod chuan Aizawl khawpui chhunga iron rod zawrhna dawr an endik a, hetah hian TMT iron rod zawrh tura an kawlte chu a size anga an sawi a tlin leh tlin loh te, a size anga a bûk zât tur BIS (Bureau of Indian Standards)-in a sawi a tlin leh tlin lohte an endik a, heng dawr an endik zinga dawr 61 aṭang hian iron rod 5,29,000 kg. (Qtl. 5290) an man tawh a, heng iron rod-te hi company hrang hrang – SMS Steel Durgapur, Mega Turbo Durgapur, Sagar Durgapur, Lotus Durgapur, Trishakti Durga-pur, Maithan Steel Durga-pur, Zeecon Durgapur, Sshakti, Keshri, Datal leh Aicom brand-te niin, iron rod an mante hi Legal Metrology Act 2009 hmanga man leh hrên a ni a, Quality Control Labs, PWD lamah a tensile strength etc te test turin hmalak mek a ni.

Sub-Committee hmuh-chhuah dan chuan Aizawl khawpui chhunga iron rod brand tam tak chu a size anga an chhâl a tling lo nasa hle a, Bureau of India Standard chuan iron rod-te hi an size a zirin a sei lam inang (12 meter)-ah a rih zât tur bituk a nei a, tuna Aizawl iron rod tam tak chu a size a tlin loh vangin a bûk a tling thei ta lo a, hei hi a chhan ber chu bûk lovin, a mal (piece)-a an hralh vang leh a leituin bûktir nachang a hriat loh avang a ni tih an sawi a, 20mm tlawn khatah hian kg. 2 chuanga tlinglote pawh hmuhchhuah a ni a, Rod size dik lo avang hian building sakte pawhin a tuar nasat hle rin a ni a, Size hisapa structure engineer-te’n buil-ding an design ṭhin avangin rod size tling lo chuan chakna a hloh nasat rin a ni bawk a, a rihna hisapa a man chhiar a nih vang hian a piece anga leituin an hloh nasa tih pawh hmuhchhuah a ni.

Mizorama kan rod leite hi a tlangpuiin bûkna hmang veka hralh leh lei a ni ṭhin a, Controller of Legal Metrology chuan sumdawngte chu iron rod an zawrhin bûkna kawl vek tur leh, a leituin a duh chuan bûksak ngei turin hriattirna a chhuah tawh a, hun engemaw lai aṭang khan a mal (piece)-in dealer-te hian zawrh an intihhmuh a, a size tling lo thlengin a lo hluar chho ta zel niin a lang.

Sub-Committee on Quality Control of Cement & iron Rod-ah hian Secretary, FCS &CA chu Chairman niin Joint Controller, Legal metrology chu Member-Secretary a ni a. Depart-ment hrang hrang FCS & CA, PWD, DC (Aizawl), Commerce & Industries, Mizoram Police, I &PR, Taxation Department bakah CYMA ,MJA leh Mizoram Consumer’s Union te an tel a ni.