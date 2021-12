Bamboo Link Road Pilot Project Aizawl District-ah kalpui phawt tur a ni:Chief Minister

Chief Minister chuan Bamboo Link Road chu a tirah Aizawl District chhung-ah Pilot Project-a kalpui phawt tur a nih thu a sawi.

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga hovin CM Conference Hall-ah Bamboo Link Road chungchanga hmalakna tur hrang hrangah Bamboo Development Board Member-te nen meeting an nei a, hetah hian Chief Minister chuan tunhnaia Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hnena Mizoram mamawh a thlen zinga Bamboo Link Road Pilot Project chungchang hmalakna, Bamboo Link Road siamna hmun hma en thlithlai leh a hmun tur tihchian chungchanga meeting koh a nih thu a sawi a, Union Finance Minister chuan cheng vbc. 100 vel DPR siam tura thurawn a lo pek thu sawiin, a tirah Aizawl District chhunga pilot project siam phawt a nih tur thu sawiin, Bamboo Link Road hi feet 18 vela zau, pavement feet 10 a siam tum a nih thu a sawi bawk.

Meeting hian Bamboo Link Road atana ram rem ṭha en turin karleh lamah fehchhuah nise, report-te ziah fel a nih hnu, December thla tawp lamah Bamboo Link Road Board leh Bamboo Development Board joint meeting neih a rel a ni.

Chief Minister hi Additional Chief Secretary JC Ramthanga, Adviser to Chief Minister (Technical) K.Lalsawmvela leh midangten an ṭawiawm a ni.