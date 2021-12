Battle of Chhamb chawimawina (Battle honor) dawn kum 50-na hmang

Kum 1971 India leh Pakistan indona a 5th Assam regiment ten Chhamb indona, Battle of Chhamb avanga chawimawina Battle honor an dawn kum 50-na chu Inrinni khan Ex-Fighting 5th Association (EFFA)-ten MZP Pisa pui Conference hall Aizawl ah an hmang a, he hunah hian he indonaa tel 5th Assam Regiment-a Mizo sipaite leh an chhungte an tel a, Doordarshan Mizoram News Director Mangjangam Touthang chuan khuallian niin a hmanpui a ni.

Khuallian, Mangjangam Touthang chuan He indona-a Mizoram aṭang leh state dang aṭanga Zohnahthlak sipaiten huaisen taka Pakistan an do chu chhuanawm a tih thu a sawi a, 5th Assam regiment a Mizo sipaiten he indona a nunna an chân miah lo chu Pathian venna an dawn vang nia a hriat thu leh 5th Assam regiment-te hnenah chauh Chhamb Battle honor hlan a ni chu ropui a tih thu a sawi a, a lawmpui thu leh duhsakna a hlan tih a sawi bawk.

He huna thusawitu, EFFA adviser Capt Hmingdailova Khiangte, IPS (Rtd) ex-MLA chuan indo chanchin sawiin, kum 1971 India leh Pakistan indona-ah hian Chhamb-a indonaah Mizo sipai engemawzat awmna 5th Assam regiment-te chuan Kashmir lâk tuma beitu Pakistan sipaite an lo do let dan leh Chhamb hmuna Pakistan sipai tam tak leh ralthuam ṭha tak tak hmangtute an lo dan chah dan a sawi a, he indona avang hian chawimawina Battle honor chu 5th Assam regiment ten an dawn thu a sawi.

Khualzahawm Maj Rebecca L Chhakchhuak, District Saini Welfare pawhin thu sawiin, Mizote chu indo pui pakhatna aṭang tawhin an lo tel ve tawh thu a sawi a, chutihlai chuan ziak a chhinchhiahna felfai a awm tam loh ṭhin avangin ziak a dah ṭhat chu ṭhangthar lo awm zel turte tan a pawimawh hle a ni a ti a, indonaa tel Mizo sipaite chanchin ziaka dah thuai a tum thu a sawi.

EFFA-te hian kumin chhunga an member thite sunna hun an hmang bawk a, hruaitu thar an thlang bawk a ni.