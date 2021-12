Bharat Scouts & Guides State Executive meeting nei

Mizoram Bharat Scouts & Guides State Executive meeting nimin khan State Chief Commissioner Officer Chamber, Sports & Youth Services Department Office-ah neih a ni.

State Chief Commissioner Lalsangliana chuan meeting hi a kaihruai a, State Secretary Lalngilneia Colney hnen aṭangin kumin June -December 2021-a hmalakna hrang hrang report ngaihthlak a ni.

He meeting-ah hian February ni 22, 2022-a Thinking day hman tur chungchang sawiho a ni a, State Executive Committee-in Incentive Sub–committee Chairman a ruat K.Lalhmangaihzuala, Asst. State Commissioner (Scout) in report a pek chu ngaih-thlak niin, State Council a kal zel turin pawm a ni.

Ni 28 & 29 November 2021-ah National Council Meeting & Election neihah Lalsangliana State Chief Commissioner leh K.Lalliantluangi State Commissioner te an tel a, an ni hian India ram puma Bharat Scouts & Guides, Rover Section-a pung belhnaah lawmman 3-na an zuk dawng bawk.