Bungtlang HS pass that lawmna hmanpui rualin Bungtlang HSS building thar hawng

Nimin khan Home Minister Lalchamliana chuan a bial chhung khua Bungtlang-ah Govt. Bungtlang High School-in kum 2021 HSLC Exam-a zaa za an pass lawmna hun a hmanpui a, hemi rual hian Bungtlang Higher Secondary School Building thar a hawng bawk.

Zirlai hlawhtlingte lawmpuina inkhawm, High School Classroom-a buatsaihah Lalchamliana chuan, a ṭum nga nana Bungtlang High School-in HSLC zaa za hlawhtlinna an chang leh ta chu chhuan-awm a tih thu a sawi a, zirna chu exam-a pass nan ringawta beih tur a nilova, mi puitling, mi hman tlak nih nana zir tur kan nih avangin school-ah leh in lamah nasa taka kan beih a ngai a ni a ti a, Minister hian distinction a pass zirlai 7 te hnenah Citation a hlan nghal a ni.

Khualzahawm Zohma-ngaihi, DEO, Serchhip pawhin thu a sawi a, School Principal, V.Suresh chuan report pe-in, kuminah HSLC exam beitu an ngah ber ṭum niin, zirlai naupang 42 ten an exam a, 100% an pass ṭum 5-na niin, Distinction-ah 7, First-ah 20, Second-ah 12 leh 3rd division-ah 3 an pass a, Mizoramah 100% passed awmna school zingah 16-na niin, sawrkar school 100% pass zingah pakhatna an ni a, an hlawhtlinna lawmpui nan Lalchamliana hian MLA fund aṭangin ₹34,000 a lo pe tawh a, Serchhip Bawrhsap Kumar Abhishek pawhin lawmpuina a hlan bawk a ni. Tunah hian Headmaster, zirtirtu 4 leh IVth Grade 2 an thawk mek a ni.

Hemi hnu hian khaw-tlang mipuite thawhkhawma an sak Bungtlang Higher Secondary School building thar chu Home Minister hian hawnna a nei leh a, Bungtlang HSS hi kum 2010 a din niin, an din tirh aṭanga tun thlengin zirlai naupang 130 an pass chhuak tawh a, Home Minister in a hawn an building thar hi a dung 42 ft leh a vang 18 ft niin, Office building-te nen ₹6,75,000 senga khawtlang mipuiten an sak a ni. Principal Pu C. Remsanga, Vice Principal Lalrinfela Sailo bakah zirtirtu pali leh fourth grade pakhat ten an enkawl a, an din tirh ata zirlai zaa za an hlawhtlin hi ṭum thum an nei tawh a, kumin HSSLC exam ah pawh zirlai zawng zawng an pass a ni.