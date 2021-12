Champhai DC-ten Kuhva rah ro an man thalaiten an halral niin hriat a ni

Inrinni zan dar 8:00 pelh hnu khan Champhai district bawrhsap Maria CT Zuali leh sawrkar official pawimawh ṭhenkhat, Farkawn tlangdunga an zin haw lamin Champhai aṭanga KM 19 vel, Kelkang daiah dân lova Kuhva phur rû-te hmuin an man a, an phurte hlanthlaktira kawngsira an dahtir chu, ṭhalai rualten an hal chhia niin hriat a ni.

Champhai bawrhsapin a sawi dan chuan heng kuhva rote hi Truck 7 hmanga phurh an ni a, truck 3 chu hnamdang tâ leh Truck 4 dang chu Mizo tâ niin an report a, Champhai bawrhsapin dân lova kuhva hmanga sumdawn leh phurh khapna thupek a chhuah aṭanga thla khat hnu leh Chief Minister hova dân lova khawchhak aṭanga Dân lova sumdawnna kal mek tihtawp dan tur official-ten an rel hnu lawk, tunkar Thawhlehni, December ni 14 zan aṭang khan Champhai aṭangin Kuhva rah ro chu hmun danga kalpui turin kawngpui pangngaiah phurh a ni a. Ni dangah chuan sumdawngte hian kuhva rah ro hi kawngpui pangngaiah kaltir lovin an hel ṭhin a, Thawhlehni aṭang khan kawngpui pangngaiah kalin, ni khatah Truck Trip 25 zel kalin, December ni 16 aṭangin Truck trip 30 kaltir ṭhin a ni ta a ni.

Inrinni zana kuhva phurte chhiah pêkna lehkha (Tax invoice) aṭanga a lan dân chuan heng truck-te hian Kuhva bag 180 an phur a, kuhva rate hi Kg. khat ₹ 20 angin an sawi a, open market-ah hian Vairengteah kg.1 Rs.295/- vel a niin, bungraw hlut zawng cheng nuai 42 vel nia ngaih a nih laiin, Tax invoice-ah chuan cheng nuai 3 vel man chauh angin tarlan a ni a, Mizorama chhiah lût tur awm chu Rs.7,200 chauh a ni ta a ni.

Kuhva rah ro Champhaia phurh luh leh Champhai aṭanga phurh chhuah hi Customs Preventive Force leh Assam Rifles-ten an vil ber a, Kuhva rah phur lirtheite’n Champhai Police check Gate an paltlang chungchangah an thuneihna piah lam a nih thu leh, kawngpui pangngaia kal chungchangah hian Champhai Police-ten inhnamhnawihna an nei lo nia sawi a ni.

Hemi chungchangah hian Lalhruaitluangi, Aizawl Chaltlang Lily veng nia inchhal chuan Champhai Police Station-ah FIR thehlûtin a Truck 4, kuhva, quintal 120 vel phurtute chu Champhai bawrhsapin man sakin halral a nih thu thlenin DC chungah a ṭul anga action la turin a ngen a ni.