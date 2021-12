Champions League Group E-H

UEFA Champions League group stage hmawr bawkfel a ni a, Round of 16 lut te a hriatkim theih ta a, kumin Champions League-a thil thleng langsâr ber pakhat chu Barcelona-in Round of 16 an thleng zo lo hi a ni.

Group E

Bayern Munich chuan Allianz Arena-ah an mikhual Barcelona chu 3-0-in an lo sawp a, hetihlai hian Benfica chuan an mikhual Dynamo Kyiv an hneh ve bawk avangin, Barcelona chuan point 1-in Benfica aiin an hniam a, Europa League lama an khelh chhunzawm a ngai dawn ta a, hei hi kum 17 chhunga Barcelona-in Champions League group stage an paltlang zawh loh vawi khatna a ni. Bayern leh Barcelona inkhelah hian Thomas Muller, Leroy Sane leh Jamal Musial-te chuan goal an khung a ni.

Group F

Manchester United chuan Old Trafford-ah Young Boys chu 1-1-in an in-draw-pui a, United tan hian Mason Green chuan goal thunin, Young Boys tan hian Fabian Rieder chuan goal a thun bawk a, an Group-ah hian United chu group hmahruaitu an ni ta tho a ni.

Group G

Lille chuan an mikhualnaah VfL Wolfsburg chu 3-1-a hnehin Lille hi group hmahruaitu an ni a, he inkhelah hian Lille tan Yilmaz, David leh Abreu de Almeida Gomes-te chuan goal an thun a, Wolfsbrg tan hian Steffen chuan goal a thun ve bawk.

Inkhel pakhat zawk, a chak zawk zawk Round of 16 luh theihna tur inkhel-ah Red Bull Salzburg chuan 1-0-in Sevilla an hneh a, he inkhelah hian Okafor chuan goal awmchhun a thun a, Sevilla player Jordan chu yellow card pahnih a hmuh avangin hnawhchhuah a ni.

Group H

Chelsea chuan group hmahruaitu nih theihna hun ṭha an bawhpelh a, minute 2-na lekah Timo Werner chuan Chelsea hi hma hruaipui mahse Zenit St Petersburg hian Rodrigues Parisi Leonel leh Sardar Azmoun-te hmangin hma an hruaipui leh a, Romelu Lukaku chuan Chelsea si phurh a rulh hnuah Werner chuan minute 85-naah Chelsea hi hmaa hruaipui zui leh a, Chelsea an chak mai dawn emaw tih hnuah minute 90+4-ah bench aṭanga rawn lût Magomed Ozdoev chuan Zenit siphurh a sut leh hlauh a, 1-1-in an in-draw ta a ni.

Inkhel pakhat zawkah Juventus chuan Everton striker hlui Moise Kean goal khat hmangin Malmo FF chu 1-0-in an hneh a, hei vang hian Juventus chu Chelsea chungah awmin Group-H-ah hmahruaitu an ni ta hlauh a ni.