Chief Minister-in Union Finance Minister Mizoram mamawhte a sawipui

Nimin chawhnu dar 3 khan Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chu Parliament Building-a a pisaah a hmu a, Mizoram mamawh hrang hrang a sawipui.

Zoramthanga chuan Mizoram hmasawnna tura sawrkar hmalakna pawimawh ber te zinga mi mau tihpun leh sawngbawl chungchang Finance Minister hi a sawipui a, lian tham taka hmalak tum a nih dan hrilhfiahin heta tana pawimawh em em kawng thar link road sial a ṭulzia Chief Minister chuan a sawi a, sawrkar laipui aṭangin heta tan hian sum mamawhte pe turin a dil a, Finance Minister chuan Chief Minister hi DPR mumal tak siam turin thurawn a lo pe a, thnaia Union Finance Secretary hova State Finance leh Planning Secretary-te nena meeting an neihah sawiho a nih thu leh an lo ûmzui zel tur thu a sawi bawk a ni.

Chief Minister chuan HUDCO loan a leiba, ZIDCO leh a hmaa housing atana State-in a lo bat te chu Sawrkarin a theih anga rulh sak turin Pi Nirmala Sitharaman chu a ngen a, Union Finance Minister hian an lo ngaihtuah zui tur thu Chief Minister hnenah hian a sawi a ni. 15th Finance Commission-in Special Grant-a pek tura an recommend tawh Mizoram tana vaibelchhe 500 chuang, Union Finance Ministry in hman a remtih loh chin te chu remtihsak hram turin Chief Minister a ngen bawk a ni.