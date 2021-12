Covid-19 hri danna pek tawh 70.43%

Mizorama kum 18 chin chung lam mi za zela 70.43 in Covid-19 hridanna chu a dose kimin an dawng tawh.

Inrinni thleng khan Mizoram pumpuiah hri danna dose kim chu mi 5,74,827-in an la tawh a, hei hi Mizorama vote nei zat thar ber mi 8,16,138 aṭanga chhûtin Mizorama kum 18 chin chunglam za zela 70.43 a ni a, hri danna dose khatna chauh la la hi mi 7,25,162 an ni a, Covid 19 hridanna dose khatna leh hnihna pekchhuah tawh zat belhkhawm hi a vaiin dose 12,99,989 a ni tawh a ni.

Covid-19 hridanna hi sawrkar leh private damdawiin ten pe chhuakin a tam zawk hi sawrkar pekchhuah a ni a, sawrkar buaipuia covid 19 hridanna pekchhuah tawh zat hi dose 12,95,718 a ni a, hetah hian dose khatna chu 7,22,976 a ni a, dose hnihna hi 5,72,742 a ni. Private hospital-ten an pekchhuah hi a vaiin hridanna dose 4,721 a ni tawh a. Hetah hian dose khatna chu 2,186 a ni.