CSS Hindi teacher-ten sawrkar chu court order siamthattir tum lova chhawr nawn mai turin an ngên

CSS Hindi Teachers’ Association chuan Mizoram sawrkarin High Court thutlukna ngai pawimawh lova, court-a sawrkar advocate thusawi chu sawrkarin siamṭhat (re-correction) tih tir tuma High Court-a thu an thlen leh chu an hriatthiam loh thu leh court order re-correct lova chhawr nawn (re-engaged) mai turin an ngen thu an sawi.

Nimin khan CSS Hindi Teachers Association te chuan chanchinthar thehdarhtu te an kâwm a, he hunah Mizoram CSS Hindi Teacher president Lalchhuanliana Parte chuan, “Sawrkar hian Court Order re-correct a tum chhan nia lang chu kan zingah untrained a tam zawk kan awm vang niin a lang a. Supreme Court Order 2019-in Recruitment Rules (RR) a tihchhuahah Trained teacher-te chauh classroom chhungah an lut tur a ni a. Untrained teacher la awmte pawh 2019 hmaa trained chhuak hman vek turin thu a chhuah. CSS Hindi Teachers-te hian 2011-17 inkarahte khan training min phalsak turin kan ngen ṭhin a, a hun laiin duh mah ila trained phalsak kan ni ve lo. SSA, RMSA, Private Teachers, ADHOC teachers-te pawh Multi-Mode leh private-a trained-tir laiin keini CSS Hindi Teachers-te chu trained phalsak kan ni ve lo,” a ti.

CSS Hindi Teachers-te chuan khatihlaia state sawrkar khan an dikna chanvo a palzutsak avangin kum 2018 khan High Court-ah an zualko tih an sawi a, 21.10.2021 khan High Court chuan an chung-changah order a tichhuak a, “High Court Judgment chuan keini Mizoram CSS Hindi Teachers, 2017 a bân takte chu re-engaged leh vek kan nih tur thu a puang a ni. High Court Order-a a landanin sawrkar advocate Linda L.Fambawl chuan sawrkar aṭanga thu a hmuh angin Petitioner-te daih tawk post a awm thu sawiin, CSS kaltlangin heng Hindi Teachers-te hi qualification an neih anga Samagra Shiksha Project hnuaiah re-engaged an nih tur thu a sawi a ni,” an ti.

High court Order-in re-engaged leh vek kan nih tur thu a lo chhuah tawh chu untrained kan nih avanga sawrkarin tihdanglam a tum chu CSS Hindi Teachers’ Association chuan mihring dikna chanvo palzutna lian takah an ngai tih an sawi a. “CSS Hindi Teachers-te hmakhua ngai em em ṭhintu kan sawrkar zahawm tak chu court order re-correct lova min re-engaged mai turin kan ngen a ni,” an ti.

Bân an nih takah khan nawrhna pawh an huaihawt thu an sawi a, hetihlaia hian tuna sawrkarna siam mek hotu tam tak chuan min rawn hnem nasa hle an ti a, Chief Minister ni mek pawh hi an hmuh thu an sawi a, an thil ngen chu tihhlawhtlin harsa a nih loh thute an hrilh niin an sawi a, inthlanah pawh khan an hna ngai an chelh leh ngei beiseiin theihtawp an chhuah thu an sawichhuak a. “Court pawh thutlukna a siam vek tawh hnua min hnâwl dan an zawng ringawt hi kan hrethiam lo a ni,” an ti.

CSS Hindi Teacher-te sawi dan chuan Assam sawrkar chuan central lamah utrained teacher & un-Qualified teachers-te training-na hun leh un-qualified teacher-te mahni an lo in upgrade theihna atan kum 5 hun relaxation pe turin a ngensak a, Ministry of Human Resource Development (MHRD), Dept. of School Education & Literacy, Govt. of India chuan a pawmsak ta a ni, an ti a. Assam sawrkarin Central sawrkar a ngen ang hian Mizoram sawrkar zahawm tak pawhin a duh chuan min dilsak thei a ni tih kan hria a, hemi chungchanga hma min laksak turin Mizoram sawrkar hnenah ngenna/ dilna lehkha ni 15.11.2021 khan thlen a ni tawh, tih an sawi bawk.