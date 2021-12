Damchhung tâng turin hrem

Nikum December ni 9-a Aizawl Kulikawn Venga cheng Dr. Lalṭanpuia thattu, a nupui Mary Zothansangi chu District Court-in dam-chhung tang turin a hrem.

Mary Zothansangi hremna hi nimin khan District Addl & Sessions Judge Dr HTC Lalrinchhana chuan a puang a, cheng nuai khat chawi tura tih a nih bakah MLPC Act, 2009 hmangin thla 5 tang tur leh Rs.4,000 chawi turin court chuan a hrem bawk a ni.

Mary Zothansangi hi court chuan term sentence zawk, MLP Act, 2009 hnuaia hremna a pek thla 5 tâng tur leh Rs.4,000/- chawi tura a tih chu a tang hmasa ang a. Pawisa chawitur hi a neih loh chuan thla 2 dang a tan belh dawn a. He hremna hi a tuar zawhah dam chhung tang tura hremna hi a inṭan ang a, pawisa chawi tur cheng nuai 1 hi pek tur a neih loh chuan dam chhung bakah kum 1 dang a tân belh leh dawn a ni.

Court chuan he thubuaia tuartu Dr. Laltanpuia chu chhungkaw eizawngtu ber a nih thu leh naupang 3 amaha innghat tlat a kalsan thu a tarlang a, a nupui chu a pa aiawh tura beisei theih a nih loh avangin District Legal Service Authority, Aizawl District chu dân anga compensation pe turin court chuan thurawn a pe bawk a ni.