DDMA-in puipunnaa zaiho rih loh leh Krismas ruai theh rih loh nise an ti

Nimin khan Serchhip District Disaster Management Authority chu an Chairman, District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS hovin Serchhip DC Meeting Hall-ah an ṭhukhawm a, Krismas leh Kumthar hunpui lo thleng turah Covid-19 hri a darh lohna turin chak taka hmalak an rel a, hetah hian puipunna zaiho rih loh leh Krismas ruai ṭheh rih loh nise an ti.

Meeting kaihruaitu District Bawrhsap chuan tunhnaiah Serchhip District chu hri kai an tamin, dinhmun ṭhalo takah kan ding mek a, Mizorama hri kai enkawllai tam lamah District hrang hrang zingah pahnihna kan ni mek, nasa taka ṭan lak a ṭul a ni, a ti a. Krismas leh Kumthar hunpui lo thleng turah mipuiten thlamuang taka hun an hman theih nan hri kai dinhmunin sân lam pan zel mahse inkharkhip puan chu thil remchang a nih loh avangin CAB zawm thu-ah khauh takin dân leh thupek kenkawh a pawimawh dawn hle a ti a. Serchhip District chhungah kar khat chhunga hri kai tam zualna bikte chu uluk lehzuala en thlithlai tur a nih thu sawiin, test runpui neih a ngai a nih chuan a rang lama hma la turin Health Department a thawktute a ngen a ni.

Covid vanga thihna thlirletin Covid-19 vaccine dose kim a la tawhte chuan an tawrh dan a nêp bik tih chiang takin a hmuh theih tih sawi lan a ni a, Vaccine lak chu mitinin kan ngaih pawimawh thar leh a ngai tih a sawi bawk a, he ṭhutkhawma tel NGO aiawhte chu Vaccine lak a pawimawhna nasa lehzuala puanzar kawnga thawhopuiah a sawm a ni.

DDMA ṭhutkhawmah hian puipunna leh khawhar ina zaiho chungchang chu sawilan niin, zai chu hri inkaidarhna awlsam tak a nih avangin a theih hram chuan zaiho rih loh nise an ti a, kohhran ṭhenkhat ruai ṭheh tum awm chungchang pawh sawi rik niin, hei pawh hi Health Department thurawn angin ṭheh rih loh nise an ti a, vawiinah hian District Bawrhsap hian Serchhip khawpui chhunga VLTF chairman zawng zawng leh kohhran hrang hrang aiawhte chu Krismas leh Kumthar inbuatsaihna chungchang a sawipui dawn a ni.

Krismas leh kumthar hunpui lo thleng turah hri a darh loh nan khauh taka dân leh thupek kenkawh a ngai tih sawiin, Police-te chu hemi kawnga ṭan la turin an ngen a, tin vengtina VLTF-te pawh hunpui chhung chuan thar thawh leh a, chak zawka hma la thar leh tura ngen nise an ti a. CAB ṭha taka zawm a nih theih nan khawlai bakah dawr neitute pawhin an zawm ṭhat leh ṭhatloh uluk taka endik ṭhin nise tiin, tun hunpui vuakvetah hian Executive Duty-te pawh duty-tir leh nise an ti bawk.