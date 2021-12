Doctor thihnaah a nupui thiam loh chantir

Nikum December ni 9 zana Dr.Lalṭanpuia, Kulikawn Veng thih dan chungchangah a nupui Mary Zothansangi chu Court-in nimin khan thiamloh a chantir a, tun thla ni 9-ah a hremna tur tihchian a ni dawn nia thudawn a ni.

Kum 43-mi Dr.Lalṭanpuia hi nikum December 9 zan dar 10:05-ah a hliam tuar lovin a thi a, a nupui Mary Zothansangi’n chemin a vit nia sawi a ni a, hemi chungchang ngaihtuahtu Additional District & Sessions Judge chuan nimin khan a thutlukna hi a tichhuak a, IPC Sectiion 302 leh MLP Act Section 6(2) hnuaiah thiamloh chantir a ni a, Court chuan Mary Zothansangi hrem dan tur hi December 9 khian a puang dawn a ni.