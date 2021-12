Dr. Thangtea’n Proposal for Special Economic Package bawhzui

Dr. R.Lalthangliana, Commerce & Industries Minister chuan hripui lengin Mizorama micro enterprises enkawltu harsatna tawk chhungkaw 50,000 khaichhuahna tur “Proposal for Special Economic Package” chungchangah sawrkar laipuia mi pawimawhte mi engemawzat a hmu.

Dr. R.Lalthangliana hian hemi chungchanga thurawn petu, Narayan Rane, Union Minister for MSME chu a pisa-ah tlawhin, he proposal tihhlawhtlinna tura mi pawimawh chi hrang hrangte a hmu bawk a, hemi bakah hian a department enkawlte mamawh chi hrang hrang a ûmzui bawk a ni.

Dr. R.Lalthangliana chuan DoNER Minister G.Kishan Reddy leh Union Finance Secretary Dr. TV Somanathan-te chu an pisaah tlawh vekin Covid-19 hripui lêng vanga eizawnna tlachhiate chhanchhuahna tur Central sawrkar aṭanga ṭanpuina pêk an nih loh chuan Industrial Unit tam tak chu hnathawk chhunzawm thei lova khâr mai hmabak an ni tih sawiin, Micro Enterprise-te chhanchhuahna tur “Proposal for Special Economic Package” sawrkar laipuia an thehluh tawh chu tihhlawhtlinsak ngei tura ngenin, Mizorama industrial unit zinga 97.36% chu micro enterprises-te an nih thu sawiin, an dinhmun a ṭhat chuan Mizoram economy pawh nasa takin a mumal theih phah dawn a ni, a ti a, MSME guidelines nen inmil lo deuh pawh nise a pawi-mawhzia an hriat sak a ṭul a ni, a ti a, sawrkar laipui hotute chuan proposal chu uluk taka an lo zirchian tur thu leh a hlawhtlin theih nan theih-tawp chhuaha hmalakpui an tum thu an lo hrilh a ni.

Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal pawh a pisaah tlawhin Dr. Thangtea chuan Mizoram hmun hrang hranga AYUSH Hospital sakna tur atana DPR an thehluh tawh chungchang a sawipui a, Union Minister hian a lo bawhzuisak tur thu sawiin, AYUSH Hospital dang din belh leh zel a nih theih dan turte an sawi dun bawk a ni.

Dr Thangtea’n Dr.VK Paul, NITI Aayog member (Health) chu a pisa-ah hmu bawkin, Civil Hospital, Aizawl-a dah tur Magnetic Resonance Imaging (MRI) an mamawhna a thlen chungchangah Boeing Company-in an tihsak theih dawn thu a lo hrilh a, Boeing India Pvt. Ltd. Chief of Staff Praveena Yagnam-bhat chu ko nghalin, Boeing Company chuan thla 6 chhungin tihfel vek theih an inbeisei thu a sawi a ni.