Electric man mi pahnih boral

Nimin chawhma lam khan Lengpui khaw mi 2-te chu electric-in a man avangin an thi.

Thulakna tarlan danin nimin chawhma dar 11 vel khan Lalmuanpuia (35) leh Lalrinkima (20) Lengpui khua ve ve chu Sairang khaw chhung electric ban phun ṭhat an tumna lamah electric hrui an hawlh fuh avangin electric current-in a man avangin an thi a. Lengpui Branch YMA secretary Lallawmkima sawi danin, Lalmuanpuia hi electric current-in a manna hmunah a thi nghal a, Lalrinkima erawh chu Sairang damdawi-in thlenpui a nih hnuah a thi a. An ruang hi nimin khan postmortem nghal a ni a, vawiinah vui an ni ang.