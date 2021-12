Ex MLA/MLA zingah eiruk thubuai nei pakhat la awm

Kum thum chhungin mi 4 in thiam an chang

Mizoramah MLA lo ni tawh leh MLA nilai mek zingah eiruk thubuai nei 1 a la awm a. Hetihlai hian tunhnai kum 3 chhungin eiruk thubuai nei court in thiam a chantir (Ex MLA/MLA) 4 an awm.

Special Judge (Prevention of Corruption) office sawi danin, tun dinhmunah Dr. BD Chakma tih loh Ex MLA/MLA dang eiruk thubuai nei an awm tawh lo a, a thubuai chungchang hi High Court ah report pek ṭhin a ni.

Media hrang hrang a tarlan tawh angin, March 15, 2019 khan Chakma Autonomous District Council (CADC) a Chief Executive Member (CEM) hlui, MLA ni lai Dr. BD. Chakma chu eiruk thubuai siam sak phalna Larsap-in a pe chhuak a, eirua puh a nih laia Congress MLA Dr. BD. Chakma hi CADC a hmasawnna ruhrel hna thawhna tura ruahman cheng nuai 8.87 chu personal loan pay advance a hmangah puh a ni.

Anti Corruption Bureau (ACB) chhuina Larsapin a zirchian hnuah Dr. BD. Chakma chu court-ah khin tlak a ni tiin thutlukna a siam a, midang 12 te hming a lang tel bawk.

Record hrang hranga alan danin, tun hnai kum 3 (2019-21) chhungin eiruk thubuaia court in thiam a chantir Ex MLA/MLA 4 an awm a, chungte chu Chief minister hlui leh MPCC president ni mek Lal Thanhawla, Chief minister ni lai Zoramthanga, Health minister Dr. R. Lalthangliana leh Planning Board Vice Chairman ni mek leh Agriculture minister lo -ni tawh H. Rammawi te an ni.

CM hlui Lal Thanhawla chu Kau Tlabung chungchanga eirua puhnaah Aizawl District Special Judge chuan 26.2.2010 khan thiamlohna nei lo ah a lo puang tawh bawk.

