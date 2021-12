February-ah Kangmei venna hapta hmang dawn

State Level Sub-Committee on Fire Prevention Committee nimina ṭhukhawm chuan kum 2022-ah Fire Prevention week chu nakum February 7 – 12 inkarah hman nise tiin a rel a, kum 2022 kangmei vên thupui (Theme) atan “Kangmei chhuak tur vên mitin mawhphurhna” tih chu thlan a ni.

State Level Sub Committee on Fire Prevention Committee, an Chairman TJ Lalnuntluanga, Minister, EF&CC Department hova SAD Conference Hall-a ṭhukhawm chuan kum 2021 kumtira Mizoramin kangmei a tawrh nasat dân leh a nghawngte thlirho a ni a, TJ Lalnuntluanga chuan nikuma harsatna kan tawhte thlirlêtin, kum thar lo awm tur atana ruahmanna hma taka kalpui a ni chu ṭha a tih thu a sawi a, kan harsatna tawhte hre reng a, kum 2022 ṭhal hmachhawn tura inpuahchahna ṭha tak neih a ṭul thu a sawi bawk.

Meeting chuan kum danga tih ṭhin dân ang bawkin, kum 2022-ah pawh kangmei vên kawnga tiṭha zual district pathum leh, district tina tiṭha zual khaw 3 thlan chhuah ṭhin chu kalpui nise ṭha tih a ni bawk a, lo hal hun ni hnuhnung ber atan March ni 15 nise, hemi hnu lama lo hâl emaw, bawh-chhiate chu dân hmanga hrem an nih theih nan District thuneituten ruahmanna siam se tiin rel a ni bawk a ni.

He ṭhutkhawmnaah hian Liandawla, PCCF (HoD) & Principal Secretary, EF&CC Department leh H.Lianmawia, CCF (P&D), Member Secretary bakah Department hrang hrang hotute leh NGO-te leh member-te an tel a ni.