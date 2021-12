Football thuthang (1.12.2021)

@ Barcelona chuan Manchester City leh Spain forward Ferran Torres, 21, lakluh dan an zawng. (Mundo Deportivo)

@ Barcelona hotute chuan Torres aiawhte hi Ballon d’Or semnaah an bia a ni. (Sport)

@ Barcelona hian Manchester United leh France forward Anthony Martial, 25, pawh an ngaihven. (Marca)

@ Manchester United leh France midfielder Paul Pogba, 28, chuan tun hnai khan Paris St-Germain president Nasser Al-Khelaifi a bia. (The Athletic)

@ West Ham chuan Liverpool centre-back kum 24 mi, Nathaniel Phillips chu an ngaihven. (Football Insider)

@ Leeds chuan Real Madrid forward Mariano Diaz, 28, chu lakluh an tum a, Diaz hi an ram, Dominican Republic tan vawi khat a inlan ve tawh a ni. (Fichajes.net)

@ Chelsea defender Malang Sarr, 22, chu Inter Milan-in lakluh an tum a. French Under-21 defender hian kum 2020-a Chelsea a zawm hnuah Chelsea tan ṭum 3 chauh a la inlan a ni. (SportMediaset)

@ Newcastle chuan Inter Milan eh Croatia midfielder Marcelo Brozovic, 29, lakluhna atan mite mak tih khawp sum hman an rilruk. (The Athletic)

@ Flamengo chuan January thlaah Arsenal Spanish centre-back kum 28 mi, Pablo Mari lak an tum. (Football London)

@ Nuno Espirito Santo chuan Tottenham-in an ban hnuah a rang lama team enkawl tura kir leh a duh a, Premier League lam ai chuan Ligue 1 lam a pan rin a ni. (Le10 Sport)

@ Wolves chuan an hnena thla 18 chiah contract nei tawh, Spain winger kum 25 mi, Adama Traore man atana an chhiar zat chu £20m velin a tihniam mai thei a, hei hi Liverpool chuan an bengkhawn hle rin a ni. (Football Insider)

@ Newcastle chuan Portucal midfielder Renato Sanches, 24, chu Lille aṭanga lakluh dan an ngaihtuah. (Calciomercato)