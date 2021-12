Halpuah leh a kaihhnawihte hâl lo turin mipuite ngên

Mizoram State Pollution Control Board chuan mipuite chu hunpui Krismas leh Kumthar vuakvetah boruak muanawm tak a awm theihna tur te, mipui an him tlanna atan leh chhevel boruak a lo thianghlim theih nan halpuah leh a kaihhnawihte hâl lo turin an ngên.

MSPCB thuchhuahin a tarlan dânin, halpuah hralh phalna licence nei chauhin halpuah a zuar chhuak thei a, hâlpuah leh hâlmawi lam chi reng reng, chemical hlauhawm nêp zawk hmanga siam, Green crackers chauh hralh leh hman phal a ni bawk. Chemical hlauhawm hmanga halpuah siam chhuah chu khap tlat a ni a, halpuah/halmawi inzawm chi joined firecrackers leh series crackers siam chhuah, zawrh chhuah leh hman khap tlat a ni a. Heng a thupekte kalha dânin a phal loh halpuah siam chhuak, hralh, kawl leh hmang an awm a nih chuan Supreme Court chuan a ngai thutak hle dawn a, sawrkar leh thuneitu lam pawh a thupekte ngun taka lo bawhzuia dân pela chete lo enzuia a ṭul anga hremna lekkawh turin thupek chhuah a ni bawk.

MSPCB tarlan danin halpuah hal hian boruak a tibawlhhlawh a, mihring hriselna lamah nghawng ṭha lo tak neiin chuap, mit leh bengte a khawih pawi thei hle a, halpuah ri bengchheng hian mipuiah chiaina a thlenin dam lo leh tar chak lote tan harsatna a thlen nasa bik a, India danpui, Article 21-nain mitinte hriselna a humhalh tlat angin tumahin mi dangte hriselna khawih pawi zawnga an khawsak a remti lo a, a bikin kum upa lam, dawrawm zawk leh naupangte hriselna khawih pawi thei zawnga chet phei chu a rem lo lehzual a ni.

MPCB chuan Mizoram sawrkar pawhin halpuah hal khapna thupek chhuahin kumtin khauh takin a kengkawh ṭhin tih an sawi a, CYMA pawhin Branch-tin YMA huam chhungah duty-te insiamin halpuah hâl lo turin theihtawpin hma an la ṭhin tih an sawi a, hei vang hian halpuah hâl pawizia hre thar lehin, hunpui lo thleng turah hian halpuah hâl lo turin mipuite an ngen tih an sawi bawk.