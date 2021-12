Health Care-a damlo inenkawlna senso bill kawngah mipuiten harsatna an tawk nasa:MPCC

Mizoram Pradesh Committee chuan MNF sawrkar hnuaia Healthcare a damlo inenkawlna senso bill kawngah mipuiten harsatna an tawk nasa hle an ti.

Nimin khan MPCC Media Chairman Dr. Lallianchhunga leh a thawhpuiten Aizawl Press Club-ah thuthar thehdarhtute kawmin he thu hi a sawi a, damlo bill pek theih loh cheng vaibelchhe engemawzat a awm mek tih a sawi a, he harsatna hian MNF sawrkar sawngnawizia leh sum leh pai enkawlna kawnga an hlawhchhamzia a tarlang chiang hle a ti a, bill lak theih loh vangin hunpui Krismas dawnah chhungkaw sang tam tak an buai mek a ni, a ti.

ZPM Legislature Party-in Dr. Vanlalthlana, MLA hminga PressStatement an tihchhuahah Congress sawrkar tharin Healthcare a ngaihsakzui lutuk loh avang khan a nih tur ang a ni pha ta meuh lo tia an sawi chu mak an tih thu Dr. Lallianchhunga chuan a sawi bawk a. Congress sawrkar kha health insurance lamah a thawk ṭha hle a, nasa takin Healthcare system a siamṭha a, National Family Health Survey 2015-2016 chuan India Hmarchhakah Mizoram hi Health Insurance lama thawk ṭha berah a lo puang tawh niin a sawi a. Dik ber leh ṭha ber anga inngai party-ten thuchhuah an siam hmain sawrkar kalphung leh hmalaknate an sawisel duh a nih chuan zir chiang hmasa ṭhin se an duh tih sawiin Dr. Lallianchhunga chuan ZPM hotute thil sawi duh dan enin Mizoram hian kalphung thar, dik chuang si lo ai chuan sawrkar tha, kalphung dika kal ngam a mamawh ber zawk tih a chiang hle a ti a ni.