H&FW Board Vice Chairman leh MGDA hruaituten Serchhipa pawl hrang hrang aiawhte an kâwm

Nimin khan Serchhip District Hospital-a tun hnaia mi pathum thihna thleng chungchanga thu kal zelah Serchhipa tlawmngai pawl hrang hrang inzawmkhawmna, NGO Co-ordination Committee member-te, Serchhip Ṭhalai Pawl hruaitute leh MJA, Serchhip District member-te chu Dr. ZR Thiamsanga, Vice Chairman, Health and Family Welfare Board leh Mizoram Govt. Doctors Association (MGDA) hruaituten a hran ve ve-in an kâwm.

He inkawmhona chhawng hniha neihah hian Serchhipa pawl hrang hrang hruaitute chuan Serchhip District Hospital-a thawktute zingah mi fel leh ṭha tak tak, damlote khawngaih leh hmangaih taka enkawl ṭhin an awm laiin thawktu ṭhenkhat, inthlahdah leh nungchang mawi lo an awm a, heng mite thil tih hi a langsar zawkah ṭangin Serchhip District Hospital chu a hmingchhe ta mai nia an hriat thu an sawi a, District Hospital buaina chu thawktute inenkawlna (Administration) lam ṭhat tawk loh vang nia an hriat thu sawiin, mipuiten an sawiselna tam tak zingah Nurse senior tak takte leh a hna hniam lam thawkten damlo an vin nasa thei lutuk nia sawi te, damlo mangangin an pan hnu pawha nurse-ten doctor koh ngam loh bik an nei te, damdawi ina thawk hmelhriat nei leh nei lo induhsakna a nasa nia sawi te chu an sawi chuak a, tun ṭuma buaina thleng pawh social media-a a sawisel ngam an awm avanga hunrei tak aṭanga damdawi ina thawktute laka lungawi loha inkhawlkhawm tam tawh a irh chhuak ta nia an hriat thu an sawi bawk a, tuna Gynaecologist chu sawn chhuah a, a thlaktu tur Serchhipa midang dah an duh thu an sawi bawk a ni.

Dr. ZR Thiamsanga chuan pawl hrang hrangten mipui lungawi lohna an sawite chu an chhinchhiah a, hotute hnenah an thlen dawn tih a sawi a, sawrkarin a ṭul angin hma a lak ngei a rin thu sawiin, sawrkar chuan Serchhip chu a ngaihthah dawn lo tih a sawi a, Serchhip damdawi ina thil thleng chu pawi a tih thu leh, amah pawhin he thil hi record pawh a enfiah tawh tih a sawi a, amaherawhchu, tunah chuan sawrkarin thil awmdan dik tak a chhui dawn a, thil awmdan chu a lo la lang mai dawn a ti a, thihna hi vanduai thila thleng palh thei a ni tih sawiin, chutihlai chuan private damdawi ina thihna thlengah a tuartuten Pathian remruatnaa an pawm theih laia sawrkar damdawi ina thihna thlenga mipuiten Pathian remruata pawm har an tih ṭhin chungchang-ah pawh department lam pawh inenfiah an ngaia a hriat thu a sawi a, thil thleng tawh chu thil thleng tawh a ni a, siamṭhat theih a ni tawh lo a, chutihlai chuan insiamṭhat a ṭulna laia insiamṭha a, Serchhip damdawi in chu mipuiten pantlaka an ngaih theihna tura damdawi inin hma sawn zelna tura thawk tlang turin kalkhawmte chu a sawm a ni.

Dr. ZR Thiamsanga hi Health Department Secretary R.Lalramnghaka’n a ṭawiawm a, tun ṭuma thil thleng chu a fuh ti an awm loh thu sawiin, pawi an tih thu a sawi a, tun ṭuma an lo kal chuan Serchhip damdawi in chu ram lailia awm a nih avangin pantu pawh an tam a, District dang damdawi inte nena angkhata en chi a ni lo tih an hriat phah thu a sawi bawk.

Hemi hmaa MGDA hruaituten Serchhipa pawl hrang hrang hruaitute an kawmnaah an pawl president, Dr. Chawngthanchhunga chuan tun ṭuma an rawn kal chu an naute ṭan tuma rawn kal an nih loh thu sawiin, he thil thleng chungchang hi Serchhip Doctor-te aṭang chuan thil awmdan dik tak an hriat theih an rin loh vanga mipui vuivainate hriat tuma rawn kal an nih thu sawiin, pawl hrang hrang aiawhte chu an lungawi lohnate duhtawka sawi turin a ngen a ni.

He huna MGDA aṭanga thusawitu dang, an pawl Vice President Dr. C.Lalhrekima chuan Serchhipa pawl hrang hrang aiawhte an kawm hmain Gynaecologist chu a mimal taka an kawm tawh bakah Serchhipa Doctor-te pawh an kawm thu a sawi a, Doctor-te chuan damlo enkawl dam ngawr ngawr chu an tih theih a ni lova, damlo nunna chân turte pawh hahdam zawka an thih theihna tura puitute an ni tih a sawi bawk. Serchhip damdawi in chu District hrang hrangah Specialist doctor nei ṭha ber an ni tih sawiin, hetiang zat specialist doctor kawl District dang an awm lo tih a sawi a, District hrang hranga Doctor dah danah specialist post siam a ni lova, tuna Gyneacologist hi sawn chhuah a nih chuan Serchhip District-in Gyeacologist post a nei lova, a doctor awmten an thiamna milin hna an thawk mai a ni a ti a, an association pawhin District hrang hrangah specialist post a hrana siam nise an duh tih pawh a sawi a, Serchhip thil thleng avangin Doctor dang zawngte pawhin chetsual ve palh hlauin, anmahni inrintawkna (confidence) an hloh phah nia sawiin, pawi a tih thu a sawi a, chuvangin, anni pawhin an member zilh ngai an awm chuan an zilh mai dawn tih sawiin, sawisel ngai ve lo doctor-ten nuam taka hna an thawh leh theihna tura hmalaksak turin kalkhawmte chu a sawm a, tun ṭum thil thleng chu sawrkarin a chhui dawn a, hrem ngai an awm a nih chuan hrem an ni mai dawn tih a sawi a, damdawi in chungchanga lungawi lohna in neih chuan sawrkar hotute hnena complaint siam mai tur emaw, MGDA-a thlen mai turin a chah bawk a ni.

Tlawmngai pawl hrang hrangte chuan Serchhip mipuite leh Serchhip damdawi in chuan inepna an nei lo tih sawiin, Serchhip damdawi ina thil fello ṭhenkhat vanga harsatna thleng ṭhin chu chinfel mai an duh a ni tih an sawi a, Serchhip damdawi in chu mipuite innghahna tlak, mipuiten an rin ngam a nih theih chu an duh ber a ni tih an sawi bawk.