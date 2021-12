H&FW Deptt. hnuaia hnathawkte nawrh khapna tichhuak

National Health Mission (NHM) hnuaia thawkte’n sawrkara an thil phût nawr nana nawrh an huaihawt vangin mipui tawrhna a thleng chho mek a, hetihlai hian sawrkar chuan nimin (19.12.2021) tlai khan Health & Family Welfare Departmet hnuaia hnathawkte nawrh khapna thupek a tichhuak.

NHM Employees Union thuchhuahin a tarlan danin an thil ngiat hrang hrangte sawrkarin a tihhlawhtlin loh avangin December ni 17, 2021 aṭang khan an nuar ṭan a, Health sub-centre, PHC, SHC, SDH leh district hospital zawng zawng leh emergency-a thawkte bakah health department pisa hrang hranga NHM mi awmte chuan he nawrhna huaihawt hi an zawm niin an sawi a, nawrhna an huaihawt hnu hian Health & Family Welfare Department hnuaia hna kal lai hrang hrang khaihlakin, mipuiten an tuar chho ṭan a ni.

Hetihlai hian nimin tlai khan Health & Family Welfare Department Secretary R.Lalramnghaka chuan COVID-19 hripui lengin Mizoram a tihbuai nasat avang leh mihring nunna chhan tura theihtawp chhuah a nih mek avangin Health & Family Welfare Department hnuaia thawkte zingah nawrh/strike phal a nih loh thu section 3 of the Mizoram Essential Services Maintenance Act, 1990 tlawhchhanin thupek a chhuah a, he thupek zawm lote chu section 6 of the Mizoram Essential Services Maintenance Act, 1990 in thuneihna a pek angin hrem an ni ang a, he thupek hi sut leh a nih loh chuan December ni 19, 2021 zan dar 7:00 aṭanga thla 6 chhung a ding dawn tih a tarlang bawk a ni.