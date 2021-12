Home Minister-in a bial chhung khaw hrang hrang a fang

Home Minister Lalchamliana, Hrangturzo Bialtu MLA ni bawk chuan December ni 2 – 4 chhung khan a bial chhunga khaw hrang hrangte tlawh kualin, hmasawnna hnathawhte enin, khawtlang hruaitute nen inkawmna an nei.

Lalchamliana hian December ni 2 khan Bungtlang High School-in HSLC Exam-ah zaa za an pass lawmnaah khuallian niin a hmanpui a, hemi rual hian Bungtlang Higher Secondary School Building sak thar a hawng nghal bawk a, hemi ni hian Keiṭum khua tlawh lehin, a tuk December ni 3-ah Hriangtlang, Khaw-lailung leh Chekawn te a tlawh a, Inrinni khan Hmun-zawl a tlawh leh bawk a ni.

Lalchamliana hian a bial chhung a tlawhna khuaahte hian khawtlang hruaitute chu inkawmna hun an neihpui vek a, Aizawl lama kal harsate tan leh amah hmuh mamawhtute tan interview hun leh dilna thehluh hunte a buatsaihsak a, Hrangturzo bial chhunga hmasawnna hnathawh hrang hrang thawh mekte leh hmalakna thar tura ruahmante a theih chen chen a hmuna tlawhin a endik nghal a, Tuichang lei dawh mek pawh a hmunah enin, hnathawktute chuan March 2022-a zawh theih ngei an tum thu an lo hrilh a, an sawi anga a huna zo ngei tur leh inthlahdah lova hna thawk turin hnathawktute hi a hrilh a ni.

Lalchamliana chuan khawtlang hruaitute nena an inkawmnaah hian MLA Fund leh hmun dang aṭanga khawtlang leh bial hmasawnna hna thawh nana sum leh hna lut reng rengte chu neitu thinlung pu a, khawtlang leh bial tana rotling din duhna rilru pu chunga thawk ṭheuh turin a chah a ni.