Hri kai pakhat boral leh

Nimin khan Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah zinga mi, Laltluangliana (49), Chhingchhip chu nimin dar 4:15pm khan Covid-19 vangin ZMC-ah a boral a. December ni 7 khan hri a kai hriatchhuah niin, in lamah a inenkawl a, nimin khan ZMC-ah refer niin, nimin tlai khan a boral zui ta a, amah hi natna dang nei tel a ni a, heti hian nimin thleng khan Serchhip District-ah hri kai vanga nunna chan chu 16 an tling ta a ni. Nimin vek khan Serchhip District-ah Covid-19 hrikai mi 45 hmuh belh leh an ni a, heti hian Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuh-chhuah tawh zawng zawng chu mi 5512 an tling ta a, hetihlai hian nimin vek khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 29 chhuah-tir leh niin, hengte nen hian mi 5191-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, tunah hian enkawl lai mi 305 an la awm mek a ni.