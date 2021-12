Inter-State Border Management Board thukhawm

Kolasib District Inter- State Border Management Board ṭhutkhawm vawi khatna nimin khan Kolasib DC pisaah Chairman Kolasib DC Dr.H.Lalthlangliana hovin neih a ni.

He meeting hian Mizoram leh Assam inrina a kawng laih mek chu a rang thei ang bera zawh nise tih rel a ni a, heng kawng laih zingah hian a pawimawh zual thlang chhuakin, Fur leh ṭhalah pawh lirtheia kal theih tura siam nise an ti.

Meetinga tarlan a nih dan chuan heng kawng laihna a ram neituten ramri pawimawhzia hriain engmah beisei nei lovin ram venhimna atana kawng laih nan an ram an pe a, ram neitute hnenah lawmthu sawina lehkha pek vek nise an ti a ni.

Hetianga ramri a kawng laih nan hian cheng nuai 200.49 chu kawng laitute hnenah pek a ni tawh a, hei bakah hian kawng laih tawhna senso cheng nuai 507.36 chu pek loh awmin, sawrkarah dil mek a ni a, senso la submit loh tlem a awm bawk.

Nimina meetingah hian Serlui bialtu MLA Lalrinsanga Ralte, Tuirial bialtu MLA K.Laldawng-liana leh Home Department Addl. Secretary Vanlal-mawia te an tel a ni.