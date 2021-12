Khawpui fai intihsiakna endik tan mekah mipuite hnenah ngenna siam

Mizoram khawpui fai intihsiakna, 2021 endikna chu nimin, ni 1 December, 2021 aṭanga ni 10 December thleng hian neih a ni dawn a, hemi chung-changah hian Lalzikpuii, MCS, Serchhip District Urban Development Officer chuan Village Council te, NGO hruaitute leh khawtlang mipuite chu mahni zawn ṭheuhvah hma lo laa, mahni ram, in hmun leh a chhehvel leh kawngpui dungte fai taka lo enkawl turin a ngen a ni.

Endiktu tura ruat ‘Panel of Judges’ te hi nimin zing khan K.Lalthawm-mawia, Secretary, UD&PA chuan UD&PA Directorate tual aṭangin a vai liam a, Panel of Judges te hi UD& PA Department aṭangin Officer 3, MPCB, MZU, MJA leh CYMA aṭangin 2 ṭheuh an ni a, Category hrang endik tura inṭhen endikna hi an ṭan a, Category-II District Hqrs. bikah hian tunkar chhungin Mamit, Kolasib, Saitual, Khawzawl leh Champhai te endik an ni ang a, Category III (urban towns)-ah chuan Lengpui, Sairang, West Phaileng, Zawlnuam, Kawrthah, Bairabi, Vairengte leh North Kawnpui te endik an ni ang.