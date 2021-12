Kolasib District Bawrhsapin ramri ven kawngah tan lak a ngaih thu a sawi

Nizan hmasa khan Kolasib bawrhsap Dr. H.Lalthlangliana chuan Bairabi-a duty police hotute leh khawtlang hruaitute chu meeting a neihpui a, Bairabi leh a chhehvel ramri ven kawngah ṭan lak a ngaih thu a hrilh.

Bawrhsap chuan tunhnaiah venhimna lam inthlahdah (security lapse) ṭum thum, Bairabi chhehvelah a thlen thu sawiin, “Assam police-ten lei dawhna hmanrua min ruksak thei kha a pawi a, Assam police ten Mizoram police duty lai ngei an man thei pawh kan police-te mualphona lian tak a ni,” a ti bawk. Hei bakah hian police ten an tih tur an tih loh avangin zirlai pawlte an chetchhuah ngai chu a ṭhalo hle tih a sawi a, “Ramri venhim hi police te tih tur a ni a, NGO-te an inrawlh chuan boruak ṭhalo zawk a thlenzui palh theih avangin chutiang a thlen loh nan police te an inthlahdah a thianglo,” a ti.

Bawrhsap chuan Vairengte daia inkahna avangin Assam police-te an mualpho hle a, an hmingchhiatna thup nan leh hmingṭhat tumin englai pawha Mizo te panna lai zawngin an enthlak reng thu leh thiam taka an rawn beihlet dan tur an dap reng thu a sawi. “Chuvangin ramri-a duty police-te leh khawtlang hruaituten magistrate an thawhpui ṭhat angai a, fing tak leh thiam taka hma kan lak ṭhin a pawimawh,” tiin thil thleng hmasa apiang police ten magistrate hnenah report ṭhin tawh turin a hrilh nghal bawk.