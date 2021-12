Larsap-in ADC area-a chengte hnufual bik thin pawi a ti

Mizoram Larsap Dr. Hari Babu Kambhampati chuan nimin khan Chakma Autonomous District Council (CADC) hmunpui, Chawngte a tlawh.

CADC Rest House tuala amah lawmna inkhawmah, Larsap chuan hmasawnna kawngah ram chhung hmun dang nen khaikhina Autonomous District Council huamchhunga mite an hnufual bik ṭhin chu pawi a tih thu a sawi a, State sawrkar leh District Council hnuaia thawktu zawng zawng chu ram bial leh a mi chengte hmasawn nana theihtawp chhuah chu an mawhphurhna a ni tih hre thar turin a chah a, Prime Minister-in India ram mipuite mahni kut kea ding a, intodelhna kawng zawh tura “Atmanirbhar Bharat” au hla nena a sawmna tihlawhtling tura theihtawp chhuah turin official kal khawmte leh mipuite chu a chah bawk a, Autonomous District Council chung-changa India Danpuiin Governor kova mawhphurhna a nghahte chu ṭha taka hlen chhuah a tum thu sawiin, mipuite hamṭhat nan District Administration leh District Council-te chu inlungrual taka thawkho tura a duh thu a sawi bawk.

Larsap lawmna inkhawm hman zawh hian CADC Rest House Conference Hall-ah state sawrkar leh CADC hnuaia department hotute nena inkawm hona hun buatsaih a ni.

Larsap hi Tuichawng bialtu MLA Dr BD Chakma, Lawngtlai Bawrhsap Dr Andrew H.Vanlaldika, CADC Chief Executive Member Rasik Mohan Chakma leh official dangte’n an lo dawngsawng a ni.