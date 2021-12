Loneituten tunlai thiamna an hman tangkai theih nana inzirtirna hun Agri. minister-in hawng

Hmarchhak state hrang hranga loneituten tunlai thiamna hmanga thu thar hrang hrang an hriat zung zung theihna tur leh an thu hriatte an hman ṭangkai theih nana inzirtirna hun chu nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga’n a hawng.

Information and Communication Technology zirhona hi Agriculture Directorate Conference Hall, Aizawlah Minister hian a hawng a. He hun hi Krishi Vigyan Kendra, Siaha District, Directorate of Agriculture, Aizawl leh ICAR-NCPIM, New Delhi-te ṭangho buatsaih a ni.

Minister C.Lalrinsanga chuan khawvel hmasawnnain a ken tel Information & Communication Technology (ICT) chuan Agriculture huang chhungah ṭangkaina tam tak a nei a, Lo neih dan chungchanga inzirtirna bakah hriat tur pawimawh semdarh kawngah hlamchhiah theih a ni tawh lo, a ti a. Khawvel sik leh sa inthlak danglam zelah thlai ei chhetu hrang hrangten bu an khuar zel a, heng chungchanga harsatna hrang hrang loneituten an neih hi ICT hmanga sutkian theih a ni a, thiamna thar leh tangkai zawk leh hlawk zawka loneituten an hman theih tur Mizoram sawrkar pawhin ‘Loneitu mobile app’ chu nikum July thla khan lo tlangzarh tawh a ni, a ti a. He Mobile App.-ah hian lo neih kaihhnawiha hriat duhte en zung zung theih a ni a, thlai chin dan hrang hrang, thlai chi mamawh zat, thlai thar chhuah theih zat, thlai hmun enkawl chhun-zawm dan, thlai ven dan leh thlai eichhetu hriat theihna leh a thahna hlo siam dan thlengin a awm a ni, a ti.

Zirhona, Webinar session hi then hniha neih a ni a, Mizoram leh New Delhi-a mithiamte’n loneitute an zirtir a ni.