Lunglei MZP-in RT-PCR Lungleia a nihna ang taka hman a la ni lo pawi an ti

Lunglei MZP Headquarters chuan RT-PCR khawl hun rei tak aṭanga Lunglei-a bun tura buaipui tawh, a nihna ang taka hman a la ni lo chu pawi an ti hle tih an sawi a.

Lunglei MZP Hqrs. chuan RT-PCR khawl chu a nihna tur ang taka hman a nih theih nan hma la chak turin sawrkar an ngen a, Covid kher loah pawh RT-PCR chu thil ṭangkai tak a nih angin Lunglei-ah chhim lam mipui tan a awm ngei chu MZP duh dan a ni, an ti.

MZP Lunglei chuan Myanmar unau raltlan te tan MZP telna Steering Committee for Myanmar chuan hma a la zel tih a sawi a. Hei bakah hian zirlai ṭanpui ngai te ṭanpuina tur bik USA aṭangin US$1000 lai mai MZP-in a dawn chu zirlai, zirna chhunzawm kawnga harsatna nei te tan a hmang dawn a ni, an ti.

NABARD aṭanga Mizoram sawrkar-in sum a pûk hmanga School sak ṭhat hna a thawh chu MZP-in a endik mek tih Lunglei MZP headquarters chuan an sawi a. School ṭhenkhat lo la sak ṭan loh awmte pawh MZP-in a ngen angin an sa ṭan nghal a, School sak ṭhatte hi endikin hma an la chhunzawm zel dawn tih an sawi bawk. Lunglei MZP hotute chuan Chakma tam zawk an chenna Borapansury hmuna MZP-in Zofate Chawlhbuk chu harsa takin a sa tih sawiin, Lunglei MZP Hqrs. chuan a enkawl zui leh cheiṭhat kawngah hma a la chhunzawm zel dawn a ni an ti.