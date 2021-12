Lungleia lirnghing zirchianna khawl bun hawng

Lirnghing chungchang zirchianna atana khawl pawimawh Seismic Broadband Station chu Lunglei District Emergency Operation Centre-ah nimin khan Lunglei DC, District Disaster Management Authority Chairman ni bawk Kulothungan A-a’n a hawng.



Mizoram sawrkar, Pachhunga University College (PUC) leh CSIR-NEIST, Jorhat tangkawp hmalakna in Mizoram hmun pathum – Aizawl, Khawbung leh Lunglei ah he khawl hi bun tura ruahman a ni.



DC Kulothungan chuan Mizoram chu seismic zone-V chhunga awm niin lirnghing na tak tawng thei dinhmunah a awm avangin lirnghing chungchang zirchian belh a, chhiatna hrang hrang thleng thei hmachhawn tura inbuatsaih theih dan tur te hriat belh chu a pawimawh takzet a ni, a ti a. Seismic Broadband Station chu Lunglei District Disaster Management hmalaknaa hmanraw tangkai anih ngei a beisei thu a sawi bawk.



Mizoram hmun thuma Seismic Broadband Station dah hmang hian lirnghing data chhinchhiah thin a ni ang a. Data zawng zawng hi PUC, Aizawl Seismology Centre ah vawn that niin, CSIR-NEIST leh Department of Geology, PUC ah chiang zawka zirchian a ni ang. Heng zirchianna a thil hmuhchhuah pawimawhte chu sawrkara a kaihhnawih department-ten hmalak zelna atana an hman tangkai thei dawn a ni. Kum 20 kalta atang khan Mizoram leh a chhehvelah lirnghing nat zawng magnitude 4.0 leh a aia sang engemawzat a thleng tawh a ni.