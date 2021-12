Lungleia RT-PCR Laboratory din tur chungchang sawiho

Tourist Lodge Lungleia RT-PCR Laboratory din tura ruahman mek chungchang sawihona chu nimin chawhnu khan Sub-Hqrs YMA Conference Hall-ah NHM Mission Director Dr. Eric Zomawia hovin neih a ni a, he hunah hian Lunglei CMO Dr. LC Liana, Medical Superintendent Dr SR Ngurchamliana leh medical thawktu dangte bakah Lunglei Sub-Hqrs YMA leh MHIP te bakah media mite an tel a ni.

He inkawmhona hi Joint NGO Coordination Committee Chairman Lalrotluanga, President, Sub-Hqrs YMA Lungleiin a kaihruai a, NHM Mission Director Dr Eric Zomawia chuan ‘India COVID-19 Emergency Response & Health System Preparedness Package: Phase-II (ECRP-II package)’ kaltlangin Lunglei RT-PCR Laboratory mamawh bungrua leh thil hrang hrang leina atan cheng nuai 30 dawn niin, Government e Marketplace (GeM) Portal hmanga online bidding kaltlanga buaipui mek niin, hmanraw ṭhenkhat lo thleng tawhin thleng kim thuai tura hmalak a ni thu a tarlang a, Laboratory-a thawk tur pawh ZMC-ah an training zo tawh tih a sawi a, RT-PCR khawl bun (install) thuai turin, khawl dealer M/s Mizoram Business Centre, Tuikual North chu biak a nih bakah ziakin ni 26.11.21 ral hmaa install-tir turin hrilhhriat a ni a, Health Minister pawhin a be bawk a. M/s Mizoram Business Centre chuan manufacturer a be pawp nghal a, lehkha a thawn bawk a. M/s Mizoram Business Centre neitu pawh NHM office-ah lengin, ni 26.11.21 chuan install hman a nih dawn loh thu leh theih tawpa service engineer-te rawn kal vat tura a nawr mek thu a sawi a, remchang hmasa berah rawn tirh a tum thu an rawn hrilh tih a sawi a, khawl bun hna thawk tur hian a ṭul chuan ZMC-a Microbiologist-te pawh an inhuam tih a sawi bawk.