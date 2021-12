Muaythai world championship 2021, December 3–12, 2021 chhunga Bangkok-a neih zawh takah India aiawha tel, Jessica Lalruatkimi’n Silver medal a la a, India team-te hi silver 2 leh bronze 3 lain a pumpuiah 35-na a ni. He inelnaah hian India-in fighter 31 leh referee & judge 6 a tir a, an zingah hian Mizo fighter 5 leh official 3 an te