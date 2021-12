Mizoram BJP hruaituten Prime Minister hmu

Mizoram BJP President Vanlalhmuaka leh Mizoram BJP hruaitu dang New Delhi-a châm mekte chuan Prime Minister Narendra Modi chu Parliament House-a a office-ah hmuin Mizoram hmasawnna tura ngenna hrang hrang an thlen.

Vanlalhmuaka chuan Mizoram chu India hmarchhak State te zingah pawh hmasawnna kawnga hnufum ber an nih thute hrilhin, ngaihsak bik ṭul an nih thu an hrilh a, Mizoram chhunga Central sawrkarin sum pek hmanga hnathawhte endiktu – Central Monitoring team tirh a ṭul thu te, Central sawrkar kaltlanga hnathawh mek kawngpui siam, rel kawng siam, Airport thawm ṭhat mekte chu a hun taka thawh zawh a nih theihna atana ṭan lakpui tura ngennate a thlen a ni.

Vanlalhmuaka chuan Agriculture leh Horticulture lama hmasawnna Mizoramin a neih theihna tur te, Mizo thalaiten mahni ke a eizawnna an neih theihna atana Skill Development Institution changtlung zawk a awm theih nana hmalakna tur chungchang te bakah Mizoram chhunga Autonomous District Council pathumte chu Assam, Meghalaya leh Tripura a an level-puite ang a an dinhmun Siam sak tur a ngenna te bakah Burma ram buai avanga Mizoram raltlante chungchang te a thlen a ni.

Prime Minister chuan Vanlalhmuaka hova BJP hruaitu amah hmutute thil thlen chu a ngaih pawimawh ngei tur thu sawiin, Mizoram chu India ram State a State pawimawh tak pakhat anih thu te alo hrilh a ni.