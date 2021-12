Mizoram budget pawn atanga SEDP sem turin chah

Nimin khan ZPM Ṭhalai chuan thuchhuah siamin, MNF sawrkarin SEDP sem a tum chu Mizoram budget aṭanga sem lova, Chief Minister ngeiin a lo sawi tawh, budget pawna mi, khurpui khawh lût chur chur, thâl sen loha liam zur zur ami ngei chu thâl a, sem turin an chah a, mipuite retheihna belhchhah turin Mizoram budget aṭanga sem lo turin an chah.

ZPM Ṭhalai chuan thuchhuah an siamah chuan SEDP chu Mizoram Budget aṭanga sem a nih chuan, tuna kan CM-in opposition an nih laia fiamthu thawhna atâna NLUP a lo hman tawh ang, “Thlâm bang chhak lam sah thlâk a, bang thlang lama bel, a sahthlâk lama awmte chu ruah sur leh khawvawt tuara khur char chara âwm,” a lo tih nen khan SEDP hi thuhmun reng a ni dawn a ni an ti a.

Kum 2018 inthlanpuia MNF-in an intiamna, SEDP, cheng nuai thum aia tlem lo, nuai thum chung lam sem chu an term tawp lamah a taka kalpui a nih tur thu an sawi ṭan ve chauh chu tih loh tawp aiah chuan a ṭha hrim hrim tih sawiin, ZPM chuan pawisa fai sem hi mipuite rilru leh sûkthlêk tichhetu a nih avângin kan duh lova, chutih rual chuan MNF erawh chuan an duh a, an intiam a, duh a intiamte chuan an intiam ang ngeiin an sem ngei tur a ni an ti bawk.