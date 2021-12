Mizoram tan MGNREGS sum cheng nuai 14,173.114 sanction

Sawrkar laipuia Ministry of Rural Development chuan December ni 17, 2021 (Zirtawpni) khan Mizoram tan MGNREGS (Ni 100 inhlawhna)-ah mipui (job card holder) nuai 2-te inhlawhna cheng nuai 14,173.114 a rawn sanction.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin, Rural Development Department Minister Lalruatkima’n tun thla tira sawrkar laipui dawra New Delhi a zin hmalakna kal zela MGNREGS sum rawn sanction aṭang hian ST Category tan cheng nuai 14,000, SC Category tan cheng nuai 168.69 leh Other Category tan cheng nuai 4.424 hmuh a ni a, he Fund sanctioned hian kumina MGNREGS hnuai mipuite inhlawh tawhna leh inhlawh mekna tam zawk a phuhru thei dawn a, heng sumte hi a changtu tur mipuite kutah, Job Card Holder-te account ah Direct Benefit Transfer-in tunkar chhoah hian a luh nghal beisei a ni.

Rural Development Department chuan Central Sawrkar leh Mizoram sawrkar chungah lawmthu a sawi tak meuh meuh a, Mizo mipuite pawh Krismas leh Kumthar hlim leh lawm taka hmang theuh turin duhsakna a hlan bawk a ni.