Mizoramah HIV+ve nunna chân 3294 awm tawh

Mizoram State AIDS Control Society (MSACS)-in an chhinchhiah danin Mizoramah HIV+ve mi 25,080 awm tawhin nunna chan mi 3294 an awm tawh a, HIV+ve mi 21,786 awm mek anga chhinchhiah a ni.

MSACS bultumin nimin zing khan Aizawl-ah World AIDS Day Rally (kawng zawh) neih a ni a, he hun hi Health Minister Dr R. Lalthangliana’n hmanpuiin, Vanapa Hall aṭanga Millenium Centre thleng kawng zawh a ni a, Millenium Centre tualzawlah inkhawmna hun tawite hman a ni. Kawngzawhnaah hian MSACS leh a thawhpui NGO hrang hrang bakah mithahnemngaite an tel a, kawng zawhnaah hian AIDS chungchanga inzitirna chi hrang hrang banner leh poster te tarlan a ni a. New Delhi aṭangin National Centre for Disease Control (NCDC), iTech India leh AIDS Healthcare Foundation (AHF) India Cares hotute an rawn tel bawk a ni.

Health Minister chuan thusawiin, Mizorama AIDS vanga nunna chan tawh zawng zawngte sunna thu leh an chhungte a tawrhpui thu a sawi a, Mizoram-a he natna kai tharte hi a tlangpui kum 19 – 49 inkar an nih ber thu tarlangin a kai awm renga ngaih ṭhin (high risk group) ruihhlo bawiha tangte, mipat hmeichhiat kawnga buan chaklote chang ni lovin mipui nawlpuiah a thleng tawh a, hei vang hian mi zawng zawngin ṭan kan lak tlan a ngai a ni, a ti.

Health Minister hian HIV kai ten an kai nite hmuhchhuah a nih a, an HIV dinhmun an hriat nan leh chak zawka hmalak a nih theihna tura NCDC leh MSACS ten “Index Testing” an kalpui tur a hawng nghal bawk a ni.