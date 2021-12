MPCC president thar atan Lalsawta a nih thu puang chhuak ta

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) President thar Lalsawta a nih thu nimin khan puan a ni.

MPCC President thar atan Lalsawta thlangin, Vice President atan Lal Thanzara niin, Treasurer atan Zodintluanga Ralte te an ni.

MPCC President chhuakta Lal Thanhawla chuan President a nihna chu a term zo lo mahse, mithar leh hruaitu ţha zawkte a ken tak thu a sawiin, he thutlukna hi ama siam ngei a nih thu a sawi bawk. Lal Thanhawla chuan India hmarchhak state hrang hranga Congress party-in chakna an chan fo chhan chu functional autonomy an neih vang a ni a ti bawk.

Congress party chu hotute hnuaia inthununna nei ţha tak ni ţhin a nih thu sawiin, Chief Minister hlui chuan an party chhungah signature campaign a awm a la hriat ngai loh thu leh, tunhnaia hetiang thil awm hi party dinhmun ngaihtuahawma siam thei a nih avangin thleng nawn tawh lo tura a duhthu a sawi bawk.

MPCC President thar Lalsawta chuan Mizoram hmun hrang hranga mipuite hman ţangkai theih, hmasawnna ruhrel hmuh theihte chu Lal Thanhawla din deuh vek a nih thu sawiin, Mizorama remna leh muanna lo thlen theih nana kum 1984-a Congress party vote tlingtute avangin Mizo mipuite chu an hlimin an lawm em em a ni a ti.

Lalsawta chuan kum 2023-ah hian Mizoram a lo kal dik tawh lohna aţanga lêtin, ram ţha siam leh turin mitin an party chuan an sawm thu a a sawi a, sum hmanga vote lei theiha ngaitutena ram rorelna an luah lohna turin an party chuan theihtawp an chhuah tur thu a sawi bawk. Candidate tura an tirhchhuahte chu an thawhrimna leh rinawmnaah chauh an teh dawn a ti bawk.