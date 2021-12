MSU-in insawifiah turin Mizoram sawrkar an phût

Mizo Students’ Union (MSU), General Headquarters Executive Meeting, nimina ṭhukhawm chuan Health Care Scheme chungchangah April 2021 hnu lama bill pek la ni lo leh, bill cheng nuai 3965 la tâng chu hriatthiam har an tih thu sawiin, chumi piah lama kum 2021–2022 atana budget-a sum dah a ni lo chunga sum senga mipuite in-register-tir an ni chu mipui zah lohna lian tak nia an ngaih thu an sawi a, Mizoram sawrkar chu insawifiah turin an phut.

Hei bakah hian MSU chuan Krismas hunpui chawlh laiin Myanmar ram buai avanga Mizoram rawn belte tan Mizo ṭawng inzirtirna hun buatsaih nise an ti a, Myanmar ram aṭanga rawn chhukte hi ṭawng hrang hrang hmang an nih avangin anmahni pawh inbe hlei thei lovin an awm a, Mizoram hmun hrang hranga lo mikhualtute nen pawh ṭawng inhriat pawlh avangin an buai hle tih sawiin, hemi chungchangah hian MSU chuan School Education Minister leh Director dawrin hmalakho turin an rel a ni.