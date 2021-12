MZP-in CADC area-a Chakma hruaitute meeting a neihpui

Nimin chawhnu dar 2 khan Borapansuri khuaa Zofate Chawlhbuk-ah MZP chuan Chakma Autonomous District Council (CADC) area-a Chakma hruaitute kokhawmin meeting a neihpui.

Lalpeksanga Chenkual, President, MZP Hqrs., Lunglei kaihhruai meeting-ah hian MZP Gen. Hqrs President Lalnunmawia Pautu chuan, CADC area-a mihring an pun chakzia leh dân lova a rûka pêm lût an tamzia MZP chuan a hria tih sawiin, heng dân lova Bangladesh aṭanga lo pêm lût Chakmate chu do a, chutiang an awm a nih chuan thawhpui lo tur leh a rang thei ang bera MZP hnena hriattir vat ṭhin turin, CADC area-a VC, MCSU, CMS leh Young Chakma Association (YCA) hruaitute a chah a, MZP President chuan, “Chakma hrim hrim hi kan haw lova, kan huat ber chu dân lova lo pêm lut, kum 1950 hnu lama duh duha rawn pêm lûta, diklo taka ram leilung fate chanai rawn chuhpuitute hi kan huat ber chu an ni. Chuvang chuan nangni dân anga awm, 1950 hmalama Mizorama awm tawhte hian MZP min thawhpuia, dân lova lo pêm lutte leh rawn luh tum mekte dang turin thawhhopuiah ka sawm che u a ni. Chuti ni lova Mizo chunga buaina in siam chuan MZP laka buaina siam in ni ang,” a ti.

He hunah hian YCA Borapansury Zone President Santosh Chakma chuan, “Heng dân lova lo pêm lut Bangladeshi rilru pute hi kan mamawh lova, Foreigner hi kan duh lo a ni, kan tan buaina an ni a, keini chuan kan thlawp tlat che u a ni” a ti a. VCP Dal Kumar Chakma BPS-I East pawh-in, “Bangladesh aṭanga rawn lutte chungchangah chuan keimahni tan zawk pawh hian buaina lian tak an thlen thei a, chuvang chuan keini pawhin theihtawpin kan do ang,” a ti bawk.

Zonal YCA Secretary Daniel Chakma pawhin, “CADC chhunga YCA leh NGO hrang hrangte hian dân lova rawn lutte hi tumah kan pawm lova, kan tan buaina an rawn thlen a, keini chuan in hmalak mekna hi a tawp thlengin kan thlawp tlat dawn a ni,” a ti bawk.

Nimina meeting chuan, “Dan lova Borapansury leh a chhehvela Foreigner rawn luh tum te chu MZP leh YCA Zonal, Br. YCA, MCSU, CMS, leh VC, te chuan a tul anga dodalna kawngah thawh ho nise tha kan ti,” tiin resolution an pass a ni.

Zofate chawlhbuk hi ni 10 September, 2015 a hawn a nih aṭangin, MZP Gen. Hqrs.-in a enkawl a, MZP Gen. Hqrs Executive Meeting-in alo rel tawh angin Lunglei Hqrs. enkawl chhun-zawm atan nimin khan hlan nghal an ni.