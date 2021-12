Omicron hri kai hmuh belh zel

Nimin khan New Delhi-ah Covid-19 Omicron case hmuhchhuah thar a ni a, hri vei hi Tanzania aṭanga rawn haw niin, LNJP Hospital-ah dah a ni.

Delhi health minister Satyendar Jain chuan “Tun thlengin ram pawn aṭanga rawn haw mi 17 chu Covid hri an vei tih hriat a ni tawh a, damdawiin-ah enkawl tura dahluh vek an ni,” a ti.

Delhi-a Omicron vei hmuh a nih hi India ramah he hri vei hmuh pangana a ni a, a hmasa ber pahnih hi Karnataka-ah hmuhchhuah niin Inrinni khan Gujarat-a Jamnagar-ah leh Maharashtra-a Dombivli-ah te he hri vei hi hmuh an lo ni tawh bawk.