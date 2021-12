‘Omicron’ zirchian mek a ni a, rinthua insawi ṭhaih lo turin mipuite ngên

Dr PC Lalramenga, Member, State-Level Expert Team on Covid-19 Management chuan Covid-19 Virus chhuak thar “Omicron” chu a hlauhawm leh hlauhawm loh zirchian mek a nih vangin rinthu leh thulakna belhchian dawl lo hmanga mipuite insawiṭhaih lo turin a ngen.

Dr. PC Lalramenga chuan Covid-19 hrik chhuak thar “omicron” chungchang-ah zawhna a tam a, mi ṭhenkhat zingah chi-aina leh inhnialna a awm avangin sawifiah a ngai tih a sawi a, tun dinhmunah he hrik thar hi a hlauhawm leh hlauhawm loh sawi theih a la ni lova, mithiamten an zirchiang mek a, kar hnih tal a tlem berah a hlauhawm leh hlauhawm loh hre turin hun a la duh a ni, a ti a, omicron chu thla kalta November ni 19 khan Africa khawmualpuia Botswana ram aṭanga South Africa-a damlo inentir tura kal mi pakhat aṭanga hmuhchhuah a nih thu a sawi a, mithiamten châwl lovin ni 3 chhung Covid-19 positive tharte an zirchian hnuah virus hrik chhuak thar a ni tih an finfiah tih sawiin, WHO hriattir nghal a ni a, WHO chuan Virus chhui zur ngai leh ngaihtuahawm (Variant of Concern)-ah a puang zui a ni a ti.

Dr. Ramenga chuan Covid-19 virus hmuhchuah tawhte aiin omicron-ah hian protein spike (a hling rawn lawr chhuak) hi a lêta a tam zawk avangin Covid-19 virus inkaichhawn awlsam ber Delta variant ai hian inkaichhawn a awlsam hle dawn tih a sawi a, kar hnih liam ta chhung khan South Africa-ah hri kai thar a hma aia a let 4-a tam hmuhchhuah an ni chuan chu chu a nem-nghetin a lang a ti a. Kum 2020 kum laihawl aṭang khan Covid-19 virus insiam danglam strain chi hrang hrang hmuhchhuah ṭan a ni a, WHO-in chhui zui ngai leh ngaihtuahawm a tih bikte chu Alpha, Beta, Gamma, Delta leh Omicron-te hi an ni a, tun dinhmunah khawvela Covid-19 hri kai zinga 99.8% hian Delta variant an kai a, hei hi omicron hian a luah lan thuai tura ngaih a ni a ti bawk.

Dr. Ramenga chuan India sawrkar leh Mizoram sawrkar pawh nasa takin he hrik hmachhawn tur hian a inbuatsaih a, State-Level Expert Team on Covid-19 Management chuan India ram pawn aṭanga lo lutte lo dawnsawn dan tur leh an zawm tur rawtna sawrkarah a thlen tawh thu a sawi bawk.

Dr. Ramenga chuan Omicron chu zirchian mek a nih thu sawi nawn lehin, a hlauhawm leh hlauhawm loh chungchangah engmah a la sawi chian theih loh a, mahse hri hi inkaichhawn awlsam tak a nih avang hian hri kai an tam na na na chuan ngaihṭha taka awm ngawt chi a ni lova, hetih rual hian he hrik laka invênna ṭha ber kan hriat tawhsa – hmai tuamna vuah uluk, kut silfai uluk leh midang hlat leh puipunna hmuna awm lohte hi a ni a, heng hi ṭha taka kan zawm a, sawrkarin inkaihhruaina a siamte ṭha taka kan zawm chuan kan him lohna chhan tur a awm lo, a ti a. Covid-19 thawh khatna leh thawh hnihna kha hmun dang aiin kan dawng tlai a, Omicron pawh hi kan dawng a nih pawhin kan dawng tlai leh ngeiin a rinawm a, hmun dang boruak thlirin uluk taka lo inbuatsaih theihna hun kan neih a rinawm a ni a ti a, Mizorama Covid-19 hripui lêng chunchangah hunpui lo thleng turah hian fimkhur taka kan invên tlân chuan kum tharah chuan kan dinhmun a ṭha hle tawha a rin thu a sawi bawk a ni.