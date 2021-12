PHED Staff Welfare Committee-in Krismas thilpek sem chhuak

Nimin khan PHE Department Serchhip WATSAN Division hnuaia hnathawkten pawl an din, PHED Staff Welfare Committee chuan kumtina an lo tih ṭhin angin Serchhip khawpui chhungah Krismas Thilpek an sem chhuak leh.

Nimina PHED Staff Welfare Committee-in Krismas thilpek an sem chhuahna te chu Serchhip District Hospital Poor Fund-ah leh Mercy Hospital Poor Fund-ah ₹5,000/- ve ve an pe a, hei bakah hian Zoar Deprived Children Home, New Serchhip; Old Age Home New Serchhip; ARC Centre, Chhiahtlang leh Orphanage Home, Hmar Vengah te ₹2,500/- ṭheuh an pe a, nimina Krismas thilpek an sem chhuah hi a vaiin Rs.20,000/- a ni.

PHED Serchhip WATSAN Division hnuaia thawktute hian thlatin an hlawh aṭangin contribution an thawhkhawm ṭhin a, heng an sum thawhkhawmte hi an pawl inrelbawlna atana an hman bakah kumtin Krismas thilpek sem chhuah atan an hmang ṭhin a, kum dangah pawh Hospital Poor Fund, Home hrang hrang leh mimalah te Krismas thilpek hi an lo sem chhuak tawh ṭhin a ni.