Premier League club lian-ho chak vek

Inrinni zan Premier League-ah club lian-hote an chak vek a, Club lian zingah Arsenal tih loh club dangte chuan chakna atan penalty an hmang ṭangkai hle a ni.

Manchester City 1-0 Wolves

He inkhela goal awmchhun hi minute 66-a Raheem Sterling-a’n penalty aṭanga a thun a ni a, hei hi Sterling-a’n League-a goal 100 a khungna chiah a ni a, Bernardo Silva cross chu Joao Moutinho chuan a kutin a lo dang a, penalty hi an chawi a, Moutinho hi hnawhchhuah a ni bawk a ni.

Heti hian Manchester City chuan hma an hruai chhunzawm zel a ni.

Chelsea 3-2 Leeds

He inkhelah hian penalty vawi 3 kan hmu a, Leeds-in penalty aṭangin Raphinha hmangin hma an hruai a, Chelsea hian Mason Mount chuan an si phurh rulin, Jorginho chuan penalty aṭangin goal an thun belh a, Joe Gelhardt chuan Leeds si phurh a rul a, 2-2-in an in-draw dawn emaw tih hnuah injury time minute (90+4’) Jorginho chuan penalty aṭangin Chelsea chakna goal hi a thun leh ta hlauh a ni.

Liverpool 1-0 Aston Villa

Aston Villa manager Steven Gerrard chuan a club hlui, Liverpool hmachhawnin Anfield-ah a naute a lenluhpui a, 1-0-in Liverpool hian hnehna an chang a, he inkhelah goal awmchhun hi Mohamed Salah-a’n minute 67-a penalty spot aṭanga a khung a ni.

Arsenal 3-0 Southampton

Emirates Stadium-ah Arsenal chuan Southampton an mikhual a, Arsenal hian 3-0-in hnehna an chang a. Arsenal tan hian Alexandre Lacazette, Martin Odegaard leh Gabriel Martinelli-ten goal an khung a ni.

Norwich City 0-1 Man. United

Tun season-a Premier League-a la che chhe ber Norwich City laka Manchester United chakna goal thuntu hi Cristiano Ronaldo niin, minute 75-naah penalty spot aṭanga a thun a ni.