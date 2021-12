Raltlan chungchangah inrawnkhawmna nei

Nimin khan Chief Minister’s Conference Hall-ah Myanmar aṭanga raltlan lo lute (Refugee) chungchangah Consultation Meeting neih a ni.

Meeting hi JC Ram-thanga, Addl. Chief Secretary to Chief Minister-in a kaihruai a, meeting-ah hian sawrkar official te, Task Group on Myanmar Refugees, Central YMA hruaitute leh Human Rights & Law Network aiawhte an tel a ni.

Meetingah hian Myan-mar aṭanga raltlan lo lutte chungchanga harsatna awmte leh hmalakna hrang hrang tarlan niin, raltlante lo luhna khaw hrang hrang VC leh NGO-te inpekna chu chhuanawm an tih thu tarlan a ni a, raltlante pawhin tun thlengin harsatna lian tham an tawk lo nia an hriat thu an sawi a. Chutih rualin dan leh thupek kenkawh chungchang te, ruihhlo leh sualna hrang hrang lo piang theite uluk zawka vil zui a ngaih thu sawi lan a ni a, a ṭul ang zela sawrkar leh NGO te Myanmar refugee chungchangah hian inrâwn tlâng zel tura tih a ni.