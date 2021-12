Ramri buai chungchangah sawrkarin document a nei tha thawkhat tawh:Home Minister

Home Minister Lalchamliana chuan State ramri buai chungchangah Mizoram sawrkar chuan a duh angin a ṭanhmun turte tichiangin, document-te pawh a nei ṭha thawkhat tawh a ni a ti a, ramri buaina chungchangah Political Party leh NGO hrang hrang aiawha Boundary Committee-a telte pawh an lungrual tlang viau a, a ṭul anga inbiakna nei tura Mizoram sawrkar a inpeih tiin a sawi.

He thu hi nimina Mizoram leh Assam ramri buaina chungchanga ziaktu mithiam hrang hrangte thuziak lakkhawm lehkhabu a tlangzarhnaah sawiin, Home Minister chuan Mizoram sawrkar chu 1875 BEFR notification-ah a din ngheh thu sawiin, Assam lam hi 1933 notification-ah an ding thung a ni, a ti a. Ramri chingfel tur chuan pakhat duhdan ngawt a tlang thei lova, lehlam lehlam inrem a ngaih avangin chinfel a awlai lova, India ram leh ram dang inrina buaite pawh hun rei tak buaipui hnuah pawh chinfel theih a ni rih lo, a ti a. State ramri chingfel tur pawh hian Boundary Commission dinte pawh awm mah se ramri chinfel tak tak hi chu a har an ti ve hle a ni, a ti.

Minister chuan 2018 February thlaa Zophaia Mizo zirlaite bûk sak Assam sawrkarin a rawn ṭhiahsak a, silai hmet puaka kan zirlaite an rawn ûm darh vak hnu khan Mizoram sawrkar chuan ramri chungchang ngawrh lehzuala buaipui turin Chief Secretary kaihhruaiin Core Committee a din a, chumi hnuah sawrkar lo ding tharin Dy. Chief Minister chairman-na hnuaiah Boundary Committee dinin member-te pawh a huamzau thei ang ber tura ngaih angin, Political Party tinte leh NGO pawl liante tel kim thei ang berin a din a ni, a ti a. Heng Committee-ten ramri chinfelna atana lehkha pawimawh (document) lakkhawm leh an hna thawh tawh chin te sawiin Mizoram sawrkar chuan a duh angin a tanhmun tur te tichiangin document te pawh a nei tha thawkhat tawh a ni a ti a. Ramri buaina chungchang-ah Political Party leh NGO hrang hrang aiawha Boundary Committee a tel te pawh an lungrual tlang viau a, a ṭul anga inbiakna nei tura Mizoram sawrkar a inpeih tiin a sawi a ni.

Khuallian hian ramri buaina chungchanga document hlu tak tak la khawma lehkhabu rintlak tak buatsaihtu Lalṭhuamliana, Asst. General Manager, SBI (Rtd) hmalakna hlu a tihzia leh ramri veituten an chhawr ṭangkai hle a beisei thu a sawi a ni.

Mizoram leh Assam Ramri Buaina bu-ah hian mithiam hrang hrang te thuziak bakah hian document pawimawh tak tak – Report of the Facts Finding Committee on the Northern Boundary of Mizoram (Dec 1973) by Rev. Zairema and B. Poonte, Memorandum submitted to the Prime Minister of India on the subject of Settlement and Demarcation of Northern Boundary of Mizoram (02.01.1974), Memorandum to the Prime Minister of India for setting up of Boundary Commission (2018), 1875 Notification, 1933 Notification – te leh a dangte dah tel a ni.

Lehkhabu tlangzarhna-ah hian ramri chungchang sawihona hun hman nghal a ni a, Dr. Joseph K.Lalfak-zuala, Asst. Professor, Govt. T. Romana College chuan sawihona hun a hawng a ni.