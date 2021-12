Rel kawng siam mek Kolasib DC-in tlawh

Nimin khan Kolasib DC Dr H Lalthlangliana chuan Bairabi to Sairang rel kawng siam mek, Kolasib district chhunga hmalakna a tlawh a, railway hotute chuan 2024-ah relin Sairang a thleng thei dawn tih an lo hrilh.

DC hian Hortoki tlawhin rel kawng siam mek hi a en a, amah lo dawngsawngtu Naveen Prakash, Dy Chief Engineer chuan Bairabi to Sairang inkar rel kawng dinhmun a lo hrilh a, rel a tlan theih hunah Bairabi aṭanga Sairang hi darkar 1 chhungin a thlen theih ang.

Helai relkawng siam hna hi Railway hnuaia company 17 in hmun hrang hrangah hna an thawk a, heng an hnathawh hrang hrangte hian hma an sawn hle tih district bawrhsap chuan a sawi. Railway thuneitute chuan Sairang aṭanga Mizoram chhim lam Lakichhuah thleng (Km 223) te, Patharkandi (Assam) aṭanga Kanhmun (Km 43.15) leh Lala Bazar aṭanga Vairengte (Km 20) chu red survey (survey lailawk) an tih tawh thu an lo hrilh bawk